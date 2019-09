Poznań. W klinice przeprowadzano eksperymenty medyczne na ludziach? Prokuratura wszczęła śledztwo

O sprawie Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Poznaniu pisze "Głos Wielkopolski". Część lekarzy związanych z tą placówką twierdzi, że w szpitalu dochodziło do wielu naruszeń, spośród których niektóre można uznać za eksperymenty medyczne na ludziach. Medycy informowali w mediach m.in., że chorym z zakrzepicą kończyn dolnych podawano lek Actilyse, który w Polsce nie został dopuszczony do użytku w leczeniu tej właśnie choroby. Co więcej, lek Actilyse podawano pacjentom bez ich wiedzy i zgody, nie wiedząc, w jaki sposób dawkować ten preparat.

Poznań. Na stosowanie leku Actilyse miał nalegać szef kliniki. Był pracownikiem koncernu

Część lekarzy związanych z poznańską Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń twierdzi, że na stosowanie leku Actilyse w leczeniu zakrzepicy nalegał były szef placówki. Ten sam człowiek zasiadał także w radzie doradczej koncernu, który produkuje ów preparat. Medycy podawali go pacjentom, choć nie wiedzieli, w jaki sposób go stosować, co miało prowadzić do wielu powikłań, a nawet śmierci niektórych z pacjentów.

Zawiadomienie w tej sprawie po raz pierwszy złożył jeden z lekarzy pracujących w poznańskiej klinice. Wówczas prokuratura nie wszczęła śledztwa. Kiedy doktor zaczął zgłaszać swoje wątpliwości, został zwolniony ze szpitala, a następnie oskarżony za zniesławienie przez byłego szefa kliniki. Sprawa ta wciąż się toczy. W jej trakcie przesłuchani zostali inni lekarze, którzy podzielają podejrzenia zwolnionego lekarza. Ze względu na nowe dowody i zeznania, prokuratura postanowiła wszcząć śledztwo.

"Przeanalizowaliśmy dokumenty, których wcześniej nie znaliśmy. Zawierają nowe, istotne informacje. Wszczynamy śledztwo" - zapowiedział w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" prokurator Michał Smętkowski, rzecznik poznańskiej Prokuratury Okręgowej.

Sprawą eksperymentów medycznych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Szpitala Przemienienia Pańskiego przy ul. Długiej w Poznaniu zajmuje się Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto.