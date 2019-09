Warszawa: ukradł części warte 300 tys. zł, sprzedał je za 800 zł. Pracownik budowy usłyszał zarzuty

Do kradzieży doszło na budowie jednego z osiedli na warszawskim Wilanowie. Kiedy podwykonawca projektu, którego pracownikiem był 34-latek, zorientował się, że z terenu budowy giną części, kierownictwo firmy postanowiło przyjrzeć się zapisom z monitoringu. Wówczas odkryto, że proceder trwał miesiącami. Sprawę zgłoszono na policję.

Warszawa: Pracownik budowy wyniósł części ważące prawie 1500 kilogramów

Mundurowi ustalili, że 34-latek kradł z budowy różnego rodzaju elementy od lipca 2018 do maja 2019 roku. Wynosił niemal wszystko - od nakrętek po metalowe kontenery. Swoje łupy pakował do samochodu dostawczego, a następnie wywoził je na skup złomu. Oszacowano, że pracownik budowy ukradł części o łącznej wartości ok. 300 tys. zł, które razem ważyły prawie 1500 kilogramów. Za ich sprzedaż mężczyzna otrzymał nieco ponad 800 zł.

Kiedy policja zatrzymała 34-latka, mężczyzna nie był zaskoczony. Podczas rozmowy z policjantami przyznał się do zarzucanych mu czynów. Funkcjonariusze policji udali się do skupu złomu, który wskazał złodziej, jednak okazało się, że części, które tam sprzedał, trafiły już do huty i zostały przetopione na stal. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. "Wyższy wymiar kary w stosunku do zwykłej kradzieży wynika z faktu, że sprawca ukradł przedmioty, których wartość przekracza 200 tysięcy złotych, co czyni jego czyn kwalifikowanym typem kradzieży, za który kodeks przewiduje wyższą sankcję" - wyjaśnia Komenda Stołeczna Policji.