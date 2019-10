Dziewczyny "pokonały" chłopców w teście po gimnazjum. A ile osób oblało maturę? [SZKOŁA W LICZBACH]

Ogłaszamy Piątkę Gazeta.pl. Dziennikarze portalu będą codziennie opisywać inne zagadnienia – ważne dla Polaków, ale jednocześnie takie, o których politycy niekoniecznie chcą mówić przed październikowymi wyborami do Sejmu i Senatu. W poniedziałek służba zdrowia, we wtorek edukacja, w środę pieniądze, w czwartek Kościół i w piątek oczywiście ekologia – to tematy, którymi na co dzień żyją Polacy. Pokażemy ludzką stronę każdego tematu, damy głos ekspertom, przedstawimy liczbowy aspekt rozwiązywania problemów, a także sprawdzimy, co najważniejsze ugrupowania mają do zaproponowania wyborcom.

REKLAMA

Edukacja w Polsce Marta Kondrusik, Gazeta.pl, Shutterstock.com

W tym roku egzaminu maturalnego nie zdało 31 076 absolwentów liceów i techników, co daje ok. 12,5 proc. wszystkich zdających. Tegoroczny egzamin gimnazjalny pokazał z kolei, że lepiej z nauką radzą sobie uczennice - miały lepsze wyniki od chłopców średnio o 8 punktów procentowych.

Z edukacji domowej korzystało w poprzednim roku szkolnym 10 979 uczniów.

Średni koszt wyprawki szkolnej w tym roku w rodzinie z jednym dzieckiem wyniósł według raportu Deloitte 1388 zł. Z kolei średnia cena jednej godziny korepetycji w Warszawie wyniosła w ubiegłym roku 51 zł (raport e-korepetycje.net). W 2018 r. łączny koszt nauczania religii w szkołach i przedszkolach to ok. 1,48 mld zł.

Z przeprowadzonego trzy lata temu badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że najcięższy plecak ucznia ważył aż 11 kilogramów. Natomiast raport Instytutu Badań Edukacyjnych z 2013 r. wykazał, że nauczyciele spędzają na pracy łącznie ok. 47 godzin tygodniowo.

Odsetek nauczycieli poniżej 30. roku życia w szkołach podstawowych OECD, Marta Kondrusik/Gazeta.pl

Z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że nieco ponad 8 procent nauczycieli w polskich szkołach podstawowych stanowią nauczyciele poniżej 30. roku życia. Może to wskazywać na to, że świeżo upieczeni absolwenci studiów niechętnie decydują się na pracę w podstawówkach.

Dla porównania, mniej niż 30 lat ma niemal jedna trzecia nauczycieli w Zjednoczonym Królestwie i co piąty nauczyciel w Chile. Najsłabiej pod tym względem wypadają Włochy.

Nauczyciele powyżej 50. roku życia w szkołach podstawowych OECD, Marta Kondrusik/Gazeta.pl

W Polsce co trzeci nauczyciel w szkole podstawowej ma więcej niż 50 lat. W Zjednoczonym Królestwie to niecałe 15 procent, z kolei we Włoszech to ponad połowa.

Zarobki nauczycieli bez doświadczenia zawodowego w szkole podstawowej OECD, Marta Kondrusik/Gazeta.pl

OECD analizuje także nauczycielskie zarobki. Polski nauczyciel w szkole podstawowej na starcie swojej kariery może zarobić rocznie (brutto, wraz ze wszystkimi dodatkami) równowartość ok. 16 140 dolarów, czyli ok. 5380 zł brutto. To dane uśrednione, warto przypomnieć, że według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto (bez dodatków) dla nauczyciela stażysty to 2450 zł.

Dla porównania, kanadyjski nauczyciel na początku zawodowej drogi zarabia ok. 40 tys. dolarów rocznie, a niemiecki - ok. 60 tys.

Przeczytaj pozostałe teksty z Piątki Gazeta.pl >>