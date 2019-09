Michał Woś z PiS "docenił" swój okręg wyborczy? Do Raciborza popłynęły miliony. "Jestem z tego dumny"

Miliony złotych do Raciborza płynęły z Funduszu Sprawiedliwości, którym zarządzał do niedawna 28-letni Michał Woś - aktualny minister ds. pomocy humanitarnej i zaufany człowiek Zbigniewa Ziobry. Racibórz to rodzinne miasto i były okręg wyborczy Wosia, a zdaniem NIK minister mógł przekroczyć swoje kompetencje. - Czy Racibórz ma tracić na tym, że jestem raciborzaninem? - komentuje sprawę Woś.

