Szczegóły kontraktu PFN z Amerykanami. Tysiące dolarów dla rodziny historyka Marka Chodakiewicza

Portal Onet.pl ujawnił we wtorek, że Polska Fundacja Narodowa w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zapłaciła 5,5 milionów dolarów amerykańskiej firmie PR-owej White House Writers Group, która miała wypromować Polskę i poprawić jej wizerunek w USA.

Teraz, jak podaje Onet.pl, okazuje się, że w sprawie przewija się nazwisko prof. Marka Chodakiewicza, historyka, który z nadania resortu kultury pełni m.in. funkcję członka rady programowej Muzeum II Wojny Światowej. W ostatnich tygodniach zasłynął wykładem, podczas którego opowiadał o "chomiku w odbytnicy". Według Onetu, Chodakiewicz to bliski znajomy wiceprezesa Polskiej Fundacji Narodowej Macieja Świrskiego.

W White House Writers Group zatrudniona jest Anna Wellisz, siostra Marka Chodakiewicza. Jej głównym zadaniem jest realizacja kontaktu z PFN. Zarabia 120 tys. dolarów rocznie, do tego od maja do października 2018 r. PFN miała zwrócić firmie 23 tys. dolarów za przeloty, noclegi i wydatki na jedzenie. Wellisz miała zajmować się m.in. pisaniem e-maili do ambasador USA w Warszawie Georgette Mosbacher, miała również wywiadu telefonicznego jednej z amerykańskich stacji radiowych.

Na liście płac amerykańskiej firmy PR-owej znalazła się również żona historyka - Monika Jabłońska, która zarobiła łącznie 23 tys. dolarów. Do jej obowiązków należało współorganizowanie ubiegłorocznej konferencji "Ronald Reagan i papież Jan Paweł II: partnerstwo, które zmieniło świat". Sam Chodakiewicz otrzymał za udział w konferencji 1 tys. dolarów. W WGWG zatrudniony jest również Paweł Styrna, który, tak, jak Chodakiewicz, jest pracownikiem think-tanku The Institute of World Politics.

Polska Fundacja Narodowa o zaletach współpracy z WHWG

PFN wydała na swojej stronie internetowej oświadczenie, w którym podkreśla, że celem prowadzonych z White House Writers Group działań jest "poprawa percepcji Polski i lepsze zrozumienie naszej historii, tradycji, kultury, uwarunkowań bezpieczeństwa i polskiej racji stanu poprzez pozyskiwanie sojuszników i orędowników sprawy polskiej w środowiskach opiniotwórczych na zachodzie, przede wszystkim w USA".

Fundacja wylicza, że spoty dotyczące Polski obejrzało ponad 100 milionów amerykańskich odbiorców, a konferencje PFN transmitowano w telewizjach CSPAN i FOX. Zapewnia, że współpraca z WHWG i związane z nią wydatki są na bieżąco kontrolowane.

Nawiązaliśmy bliską współpracę z licznymi przedstawicielami opiniotwórczych środowisk amerykańskich, zorganizowaliśmy w partnerstwie z czołowymi think-tankami w Stanach Zjednoczonych panele dyskusyjne, konferencje eksperckie, spotkania z mediami, spoty okolicznościowe w mediach analogowych i cyfrowych oraz opublikowaliśmy artykuły w prasie. (...) W działaniach projektowych, White House Writers Group na nasze zlecenie współpracuje z zachodnimi ekspertami z mediów, historii, polityki energetycznej, bezpieczeństwa, politologii, socjologii, filozofii politycznej, stosunków międzynarodowych i innymi

- informuje Polska Fundacja Narodowa. Instytucja zwraca uwagę, że w projekcie biorą udział m.in. Clark Judge, były doradca od komunikacji strategicznej prezydenta USA Ronalda Reagana oraz Philip Hughes, były członek Krajowej Rady Bezpieczeństwa i ekspert od stosunków międzynarodowych.

Anna Wellisz, która współpracuje z nimi od lat, jest stypendystką Fulbrighta i absolwentką UC Berkeley, gdzie skończyła komparatystyczne studia doktoranckie, prowadzi ten projekt na co dzień, włącznie z organizowaniem wizyt studyjnych z USA w Polsce

- zaznacza PFN

Fundacja podaje również przykłady podejmowanych wraz z Amerykanami działań, jak np. "konferencja o militarnym i energetycznym bezpieczeństwie regionu Europy Środkowo-Wschodniej", "panel o wkładzie płk. Kuklińskiego w wybuch wolności po 1989 roku i o roli Polski w sojuszu transatlantyckim" i "całodniowa konferencja z emisją telewizyjną o Janie Pawle II i Ronaldzie Reaganie".

Wykorzystanie dwóch waszyngtońskich ekspertów z polskim doświadczeniem było kluczowe dla przekazu: prof. Marek Jan Chodakiewicz, autor kilkuset publikacji i ekspert najnowszej historii Polski i Europy, który doktoryzował się na Columbia University, wystąpił w panelu historycznym; Monika Jabłońska, autorka jedynej w języku angielskim monografii o Janie Pawle II jako autorze poezji, prozy i dramatów uczestniczyła w panelu o polskim Papieżu. Monika Jabłońska ma magisterium z literatury i prawa w Polsce i USA. Studiowała w Rzymie i znała osobiście polskiego Papieża, który zachęcił ją do napisania tej książki

- czytamy w oświadczeniu.