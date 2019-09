W Malczycach na Dolnym Śląsku wykoleił się pociąg towarowy. "Było słychać jeden wielki huk"

mer-llink pół godziny temu Oceniono 6 razy -2

Wykoleił się pewnie Złoty Pociąg, który został odkryty i jechał do skarbnicy PiS-u.... Ale że nie było zgody co do podziału łupów, to konkurenci sobie nawzajem porozkręcali tory. I poszłoooo. Teraz z rozsypanego ładunku bierze ten, kto szybciej zgarnia do siebie