Rozkaz dla pułku ws. szminek i gumek wycofany. To nie kończy sprawy - wojsko pracuje nad nowymi zasadami

Portal Onet powrócił we wtorek do swojej publikacji sprzed kilku dni. Jak wówczas alarmował, w 9. Warmińskim Pułku Rozpoznawczym żołnierkom wydano nietypowy rozkaz, który dotyczył wyglądu kobiet w wojsku. Zabroniono im m.in. stosowania kredek, cieni i doklejanych rzęs, kolorowych szminek, wyznaczono też długość paznokci oraz zakazano np. gumek we włosach.

REKLAMA

Wytyczne wydane przez płk. Radosława Cyniaka objęły też włosy: miały pozostać w naturalnym kolorze i ściśle upięte. Rozkaz obowiązywał od sierpnia tego roku.

Onet opisuje, że takie szczegółowe wytyczne spotkały się ze sprzeciwem żołnierek, które obawiały się, że tak skonstruowany rozkaz mógłby stać się podstawą do karania ich za nawet niewielkie przewinienia.

"Rozkaz o szminkach" wycofany, ale to nie koniec sprawy

Teraz, jak się okazuje, rozkaz został wycofany, potwierdził to rzecznik 9. pułku. W sprawie wypowiedziało się także Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych, którego rzecznik stwierdził, że w ocenie dowódcy generalnego obecny regulamin ogólny dotyczący żołnierzy jest wystarczający.

Wycofanie rozkazu jednak sprawy nie kończy. Z deklaracji rzecznika DGRSZ ppłk. Marka Pawlaka wynika, że trwają prace nad uszczegółowieniem zapisów z ogólnego regulaminu i mają objąć właśnie wygląd zewnętrzny żołnierzy.

Onet wskazuje, że już otrzymał informacje w tej sprawie od kilku żołnierek. W wojsku mają odbywać się prezentacje dotyczące wyglądu zewnętrznego. - Te prezentacje wyglądają dokładnie tak, jak w rozkazie dowódcy pułku rozpoznawczego - powiedziała Onetowi jedna z żołnierek.