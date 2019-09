Na skrzyżowaniu ulic Korfantego i Powstańców Śląskich w Świętochłowicach doszło do poważnego wypadku. Radiowóz, który jechał na sygnale do pilnej interwencji, zderzył się z innym autem i następnie wjechał w drzewo. Jeden z policjantów został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.

Świętochłowice. Poważny wypadek z udziałem radiowozu/ fot. OSP.pl Otwórz galerię (3)