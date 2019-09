Mariusz T. trafił tymczasowo do więzienia w Płocku. W ciągu dwóch tygodni decyzja ws. zakładu karnego

wiejski.empedokles godzinę temu Oceniono 6 razy 6

Bez względu na społeczną rządzę krwi wobec dewianta, należy zauważyć, że istnienie takiego ośrodka, w którym skazany przebywa w nieskończoność, jest pozbawiany praw człowieka nie jest dobrym rozwiązaniem, bo zdarzają się nie tylko pomyłki, ale zdarzają się też społeczne mendy na stanowiskach. I tak w Gostyninie siedzi już nawet jeden alimenciarz, który donosił na dyrektora więzienia. Nie może do nikogo napisać, nie może odmówić przyjęcia leków, nikt nie może go odwiedzić. Mało tego, nikt nie słucha rzecznika Bodnara, który reagował na wniosek świadków sytuacji tego człowieka. I co teraz?

Strzelać do wszystkich, Bóg rozpozna swoich?