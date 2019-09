Niż Ignaz przyniósł zmianę pogody. W 14 województwach silny wiatr, lokalnie pierwsza krupa śnieżna

awitold4 11 minut temu Oceniono 2 razy 0

Uwaga do wszystkich komentujących! Przypominam, że jak jest trochę cieple,j to jest to związane z globalnym ociepleniem i są to zmiany klimatyczne; z którymi trzeba walczyć; najlepiej za pomocą waszych pieniędzy. Natomiast kiedy robi się zimno, to mamy tylko doczynienia ha ha jak można mylić te dwie rzeczy po prostu z pogodą. Uprasza się o rozróżnianie tych dwóch elementów. Posty osób niestosujących się do powyższego zalecenia będą kasowane w ramach walki z mową nienawiści...