Niedziele handlowe 2019. Czy w najbliższą niedzielę 22 września zrobimy zakupy?

rjucha 3 godziny temu Oceniono 3 razy 1

Od wielu miesięcy to samo pytanie co tydzień: czy w najbliższą niedzielę zrobimy zakupy. Autor ma najwyraźniej czytelników za kompletnych kretynow. Moglibyście juz skończyć z ta zapchajdziura. Elaborat na 3 strony na temat oczywisty dla wszystkich. Jeszcze parę takich bijacych piane artykułów, a przestanę was czytać.