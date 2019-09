Polska Fundacja Narodowa wydała miliony dolarów w USA. Profile społecznościowe z garstką obserwujących

Polska Fundacja Narodowa powstała po dojściu Prawa i Sprawiedliwości do władzy i jest finansowana z pieniędzy ze spółek skarbu państwa. W 2017 było o niej głośno, gdy wyszło na jaw, że kilkoma milionami złotych finansowała głośną kampanię billboardową "Sprawiedliwe sądy", która oczerniała sędziów i promowała reformę wymiaru sprawiedliwości.

Polska Fundacja Narodowa zapłaciła mln dolarów za promocję Polski

PFN przeznacza ogromne kwoty na promowanie naszego kraju za granicą. Jak ujawnia Onet.pl, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Polska Fundacja Narodowa zapłaciła 5,5 milionów dolarów (ponad 20 milionów złotych) amerykańskiej firmie PR-owej White House Writers Group, która miała wypromować Polskę i poprawić jej wizerunek w USA. Chodziło m.in. o tworzenie profili w mediach społecznościowych. Działania nie były jednak skuteczne, bo założony na zlecenie PFN profil na Instagramie jest obserwowany przez zaledwie kilkanaście osób, a konto na Youtubie ma kilkudziesięciu obserwujących. Najlepiej wypada profil założony przez amerykanów na Twitterze (nazwa to Poland Perspectives) - ma on niecałe 6 tysięcy obserwujących.

Płatne maile, samoloty i jedzenie za tysiąc dolarów

Oprócz prowadzenia profili w mediach społecznościowych PFN płaciła też amerykańskim PR-owcom m.in za wysyłanie maili (w ten sposób kontaktowali się z przedstawicielami administracji USA). Jak podaje Onet, poza miesięcznymi wpłatami na cale dotyczące promocji Polska Fundacja Narodowa zapłaciła dodatkowo 25 tysięcy dolarów na wydatki wskazane przez PR-owców z White House Writers Group. Polska Fundacja Narodowa zapłaciła im 5 tysięcy dolarów na bilety lotnicze do Polski i 3,5 tysięcy dolarów na hotele. Zadbano nawet za opłacenie jedzenia, które kupowali pracownicy WHWG (nie było to catering na potrzeby konferencji czy paneli dyskusyjnych) - na ten cel przeznaczono w 2017 roku tysiąc dolarów. Z wykazu wydatków wynika, że dania kosztowały od kilkunastu do 200 dolarów.

PFN utajniła szczegóły ustaleń z amerykańską firmą pr-ową. Dziennikarzom Onetu udało się poznać kwoty dotyczące finansowania dzięki amerykańskiemu prawu (amerykańskie firmy mają obowiązek składania rozliczeń z pieniędzy otrzymywanych od zagranicznych rządów).