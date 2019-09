Kolejni sędziowie odmawiają stawienia się przed rzecznikami dyscypliny. "Ważą się losy sądownictwa"

500nadziecko pół godziny temu Oceniono 27 razy 23

Na funkcję rzecznika dyscyplinarnego nie każdy się nadaje. Przymioty jakie trzeba mieć to " Bezwzględne posłuszeństwo Ziobrze, Kaczyńskiemu itp. ". . "Zero honoru i przyzwoitości", "Kompetencje mieć na podobieństwo Przyłębskiej" "Nie mieć szans na awans wynikający z uczciwej pracy i wiedzy". Kto nie spełnia tych wszystkich warunków, to do nowego KRS itp sie nie nadaje.