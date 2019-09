Episkopat utworzy fundusz. Środki trafią na pomoc dla osób molestowanych przez duchownych

Fundusz dla osób, które były molestowane seksualnie przez księży to pomysł, który przewija się w rozmowach duchownych już od kilku miesięcy. W marcu delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży został arcybiskup Wojciech Polak, który przedstawił Radzie Stałej pomysł powołania takiego funduszu.

REKLAMA

Episkopat utworzy fundusz wsparcia dla ofiar molestowania seksualnego przez duchownych

Jak podaje "Rzeczpospolita", pod koniec sierpnia tego roku podczas spotkania na Jasnej Górze biskupi ordynariusze wydali zgodę na powstanie funduszu wspierającego osoby molestowane przez duchownych. Informację tę potwierdził prymas Polski abp Wojciech Polak:

Rzeczywiście jest zgoda biskupów na uruchomienie takiego systemowego wsparcia dla osób molestowanych. W tej chwili nie potrafię jeszcze powiedzieć, skąd będą pochodziły środki, bo ciągle nad tym pracujemy. Rozważane są różne modele. Myślę, że temat nie będzie budził kontrowersji i w ciągu kilku miesięcy ten program już ruszy.

Środki z funduszu mają zostać przeznaczone na pomoc dla osób, które były wykorzystywane seksualnie przez duchownych. Ofiary będą mogły liczyć między innymi na wsparcie prawne i terapie psychologiczne. Rozważany jest także program edukacyjno-stypendialny. W kilku miastach w Polsce mają także działać poradnie psychologiczno-prawne oferujące również pomoc duszpasterską. Ze środków funduszu planowane jest też wsparcie dla telefonu zaufania "Zranieni w Kościele".

Od 2 września działa biuro do spraw ochrony dzieci i młodzieży, które mieści się w siedzibie Sekretariatu KEP przy skwerze kard. S. Wyszyńskiego 6 w Warszawie. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00. Na stronie ochrona.episkopat.pl podane są adresy delegatów diecezjalnych i zakonnych, którzy przyjmują zgłoszenia od ofiar molestowania seksualnego. Wsparcie można uzyskać także za pośrednictwem telefonu zaufania "Zranieni w Kościele", który obecnie działa jedynie raz w tygodniu. W każdy wtorek od godziny 19 do 22 dyżuruje dziesięć psychoterapeutek oraz pięciu asystentów, do których można się zgłosić dzwoniąc pod numer 800 280 900. Rzecznik prasowy tej inicjatywy Zbigniew Nosowski podaje, że od 12 marca z telefonu wsparcia skorzystało ponad 80 osób z całej Polski.