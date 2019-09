Silny wiatr i sztormy. Jesień zaczęła się na dobre. Zachmurzenie i opady w całej Polsce

Z prognozy pogody na portalu pogodynka.pl wynika, że w poniedziałek 16 września odczujemy wyraźny spadek temperatury. Jest to związane z napływem chłodnego, arktycznego powietrza. Najzimniej będzie dziś m.in. w Zielonej Górze, Koszalinie, Gdańsku i Suwałkach, gdzie termometry wskażą maksymalnie 15 stopni. Najwyższą temperaturę odnotujemy z kolei w Krakowie i Rzeszowie, gdzie będzie odpowiednio 19 i 20 stopni.

Pogoda. W Tatrach deszcz ze śniegiem, na Bałtyku sztorm

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują na dziś duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. W Tatrach i miejscowościach podgórskich może także spaść deszcz ze śniegiem. Najwięcej opadów prognozuje się dla południowej części kraju. IMGW ostrzega również przed silnym wiatrem, który może występować w powiatach nadmorskich województwa zachodniopomorskiego. W nocy wiał tam wiatr o prędkości 70 - 75 km/h, a najsilniejsze porywy zanotowano w Darłowie (82 km/h) W ciągu dnia wiatr będzie tam słabnąć, ale wciąż jego prędkość może sięgnąć nawet 65 km/h. Z przewidywań synoptyków wynika także, że na Bałtyku może wystąpić sztorm. Prognozuje się, że wiatr może osiągnąć dziś siłę nawet 9 stopni w skali Beauforta.

Silny wiatr oraz sztorm na Bałtyku już przyczyniły się do tragicznego wypadku polskiego jachtu w okolicy Kłajpedy na Litwie. Jacht przewrócił się i cała 7-osobowa załoga wpadła do wody. Jedna osoba uznawana jest za zaginioną, a jedna zmarła w drodze do szpitala.