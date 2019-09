Wypożyczyli ozonatorkę po awarii "Czajki", teraz sami mają kłopoty. Ścieki wlewają się do Przemszy

Trwają prace nad usunięciem awarii pompowni przy ul. Batorego w Jaworznie. W sobotę doszło do rozszczelnienia zbiornika przepompowni. Mimo naprawy zbiornik po kilku godzinach znów uległ awarii. Ścieki zostały przekierowane do rzeki Przemsza. Wieczorem w niedzielę ma rozpocząć pracę ozonatorka, która wcześniej była wypożyczona do Warszawy.

Wodociągi Jaworzno