Policyjna akcja "Telefony". Wzmożone kontrole na drogach w Polsce i wielu krajach UE

darek8125 10 minut temu Oceniono 1 raz 1

jak zwykle te darmozjady,zamiast łapać złodziei samochodów, to potrafią upierd... życie uczciwym kierowcom,i zabierać im prawka..itd.. ale chyba już większość polaków się do tego przyzwyczaiła że , ta formacja jak i straz wiejska to pasożyty, których nigdy nie ma jak są potrzebni, mi osobiście skradziono 2 auta i 3 rowery górskie i nic się nie znalazło i nie złapano złodziei,--- ( a wiadomo że jak złodziej ukradnie auto to przestrzega przepisów żeby go nie złapali..!!! ),-

MILICJA I SM--- dlatego ludzie na nich plują... i jest to w pełni uzasadnione,