Szczecin. Młodzież Wszechpolska wycofała się z "odkażania" ulic z LGBT. Zmyli z chodnika kredową tęczę

Ksiądz dotykający dziecko - jest OK

Proboszcz gej - jest OK

Bezdzietny prezes mówiący o prawdziwej rodzinie - jest OK

Ale dwie dziewczyny idące za rękę - trzeba rozdzielić je cegłą i kopniakami



Ot logika Narodowców WszechWyklętych.