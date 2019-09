Zachodniopomorskie: atak szerszeni w Barlinku. Owady zaatakowały zawodników nordic walking

adam.kerr 2 godziny temu Oceniono 28 razy 16

"Szerszenie zaatakowały zawodników tuż po starcie na leśnym odcinku trasy. Strażacy po krótkim rekonesansie odnaleźli gniazdo owadów ukryte we wnętrzu drzewa i zneutralizowali je środkami chemicznymi."



Kur/wa to gdzie te szerszenie mają zakładać gniazda, jeśli nie w lesie??? nie żebym był ekooszołomem, ale zniszczenie gniazda w lesie tylko dlatego że ktoś tam robił zawody to chyba przesada