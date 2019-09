Gwałt na 13-miesięcznej dziewczynce w Szczecinku. Przedstawiono zarzuty sąsiadom rodziców

hatteras godzinę temu Oceniono 15 razy 13

Mam do Was prosbe.Badzmy zjednoczeni i jednomyslni wobec zwyrodnialcow.Sprawiedliwosc to takze my-zwyczajni pospolici ludzie,ktorzy maja prawo wiedziec kim sa,gdzie mieszkaja i jak wygladaja te bestie.Dlaczego w innych krajach od razu ujawnia sie zdjecia i nazwiska bandytow?

Mysle ,ze wszyscy bez wyjatku macie takie samo zdanie i czujecie to samo co ja.