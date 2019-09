za.czwartym.kalafiorem.w.lewo godzinę temu Oceniono 14 razy 14

We wszelakich - zarówno religijnych, jak świeckich - pochodach krzyżowych co niemiara zawsze fałszu.

Słowa "Polak" i "fanatyk katolicki" kojarzą się tak dalece, że znaczą niemal to samo.



Paweł Jasienica