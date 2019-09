Wypadek na autostradzie A1. Pasażerowie malucha zostali ranni. Na miejscu lądowały helikoptery LPR

Do wypadku na autostradzie A1 doszło w środę 11 września ok. godziny 13:30. Jak informuje Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki, był to pierwszy wypadek na nowo otwartym odcinku autostrady. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w rejonie węzła Woźniki kierowca samochodu dostawczego marki Peugeot najechał na tył malucha.

Wypadek na A1 koło węzła Woźniki. Kierowcy utworzyli korytarz życia

W wyniku wypadku na autostradzie A1 zostały ranne dwie osoby podróżujące małym fiatem. Na miejsce zdarzenia przyleciały dwa helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które zabrały poszkodowanych do szpitala. Na miejscu pracowała także straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. Aby ułatwić służbom dojazd do ofiar, kierowcy utworzyli tzw. korytarz życia. "Dziękujemy kierowcom za wzorową postawę i pozwolenie na sprawne dotarcie służb na miejsce zdarzenia" - pisze na Facebooku Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki.

Jak informuje tvn24.pl, zablokowano ruch samochodowy w obu kierunkach - zarówno do Gliwic, jak i do Częstochowy. Policja kierowała pojazdy przez Woźniki, na drogę krajową numer 1