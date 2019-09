Prognoza pogody na tydzień [16-22 września]. Czeka nas deszczowy początek tygodnia

Według wstępnych prognoz pierwsze trzy dni nowego tygodnia września będą deszczowe i pochmurne. Na większe rozpogodzenia musimy poczekać do czwartku, a na w pełni słoneczną pogodę - do niedzieli. W najbliższym tygodniu będzie też trochę chłodniej: temperatury maksymalne będą się wahać od około 14 do 18 stopni - w weekend będzie już cieplej.

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę. Deszczowy początek tygodnia

Początek tygodnia zapowiada się z deszczową pogodą. W poniedziałek brak opadów i większe szanse na słońce mają tylko mieszkańcy Śląska, Małopolski i Podkarpacia. W pozostałych regionach przewidywane są opady deszczu oraz większe zachmurzenie. Tego dnia najniższą temperaturę pokażą termometry w Białymstoku i Szczecinie, a najwyższą (24 stopnie) w Krakowie i Katowicach. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże oraz deszcz przewidywane są już w całym kraju. Na niewielkie, poranne rozpogodzenia mogą liczyć mieszkańcy wschodniej Polski. Później nad Polską pojawi się deszczowy front, który utrzyma się także następnego dnia. We wtorek najchłodniej będzie w Białymstoku, Kielcach, Łodzi, i Gdańsku, gdzie będzie tylko 14 stopni. Najwyższa temperatura tego dnia to 17 i 16 stopni: te wartości pojawią się na termometrach w Lublinie, Krakowie, Warszawie i Szczecinie. W pozostałych regionach około 15 stopni. W środę deszcz przewidywany jest ponownie w całej Polsce, a zwłaszcza na wschodzie, centrum i południowym wschodzie kraju. Większe rozpogodzenia w drugiej części dnia możliwe są na zachodzie Polski. Będzie jeszcze zimniej: w Kielcach, Krakowie, Katowicach i Rzeszowie będzie maksymalnie 13 stopni. W pozostałych regionach 14-16 stopni.

Prognoza pogody na czwartek i piątek. Większe rozpogodzenia, chociaż lokalnie nadal będzie padać

W czwartek deszcz i umiarkowane zachmurzenie zapowiadane są dla województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, małopolskiego i śląskiego. W pozostałych regionach przewidywane są większe rozpogodzenia i brak jakichkolwiek opadów. Na wschodzie kraju nadal będzie chłodno - od 11 do 13 stopni. Najwyższa temperatura przewidywana jest w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim, gdzie będzie 17 stopni. W piątek ładna pogoda czeka mieszkańców Łodzi, Krakowa, Poznania, Gdańska, Olsztyna i Białegostoku. W pozostałych regionach możliwe jest większe zachmurzenie, a na zachodnich krańcach Polski także opady deszczu. W piątek meteorolodzy zapowiadają temperatury od 16 do 18 stopni.

Pogoda na weekend.

Zmienna pogoda czeka nas także w weekend. W sobotę deszcz pojawi się w Katowicach, Opolu, Łodzi i Bydgoszczy. W pozostałych regionach synoptycy nie przewidują żadnych opadów ani większych zachmurzeń. Będzie też cieplej - od 17 stopni na wschodzie do nawet 21 stopni w Szczecinie i Zielonej Górze. Z kolei w niedzielę czeka nas bardziej pogodny dzień. Według wstępnych prognoz w żadnym regionie nie powinno padać. Temperatury w niedzielę będą podobne jak poprzedniego dnia. 17 stopni pokażą termometry na Podlasiu, 18 stopni będzie w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, łódzkim i śląskim. W Szczecinie i Zielonej Górze ponownie 21 stopni. W pozostałych regionach od 19 do 20 stopni.

