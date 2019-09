Katowice: Policjanci zatrzymali pędzące ferrari. Pomiar wykazał 177 km na godzinę

gonzoe pół godziny temu Oceniono 7 razy 5

"policyjne zespoły Speed, wyspecjalizowane w zwalczaniu niebezpieczeństw w ruchu drogowym"



Doprawdy?

Jak sama nazwa wskazuje, członkowie grupy SPEED ograniczają się praktycznie wyłącznie do mierzenia prędkości (tak naprawdę to jej nie mierzą, tylko ją na oko szacują, ale to już inny temat). Czy doczekamy się grupy SAFETY, która będzie wreszcie eliminowała z dróg niebezpiecznych kierowców? Jak tylko wjadę do Polski, to zaraz jakiś pacan w Audi, BMW, lub innym złomie siada mi na ogonie. GDZIE JEST POLICJA??? A no tak, oficjalne stanowisko policji jest takie, że można jechać nawet pół metra za zderzakiem, bo niezachowanie bezpiecznego odstępu nie jest wykroczeniem (mimo że przepisy są w tym temacie jasne). Policja konsekwentnie odmawia ścigania niebezpiecznych samochodów i jedyne co robi to niedokładny pomiar prędkości. Ile jeszcze ludzi na drogach będzie musiało zginąć zanim policja się weźmie do roboty i zacznie dbać o nasze bezpieczeństwo?