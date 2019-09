Gdańsk. Greenpeace zakończył protest na dźwigach. "Rząd musi zacząć poważnie traktować kryzys klimatyczny"

jozbieszczad przed chwilą 0

Kilku kolesi na dźwigu ?



Niektóre instytucje oraz zrzeszenia zaprzeczają odpowiedzialności człowieka za globalne ocieplenie - są to m.in: Heartland Institute i Światowa Federacja Naukowców, Petycja Oregońska, Apel Heidelberski, lista Avery'ego.



1. Oregon Institute of Science and Medicine (Petycja Oregońska) - to lista blisko 30 tysięcy nazwisk naukowców,



2.Lista 500, lista Avery'ego to lista 500 naukowców zajmujących się badaniem klimatu,



3.Apel Heidelberski - to oświadczenie przygotowane przez Michela Salomona (podpisane przez wielu naukowców)



4 : The Petition Project --Ponad 31 tysięcy naukowców amerykańskich, w tym ponad 9 tysięcy z tytułami doktorskimi w takich dziedzinach jak klimatologia, meteorologia czy badań środowiska, podpisało petycję odrzucającą powszechnie propagowany mit “globalnego ocieplenia” będący jakoby konsekwencją efektem działalności człowieka na Ziemii mającego wytwarzać zgubne “gazy cieplarnianie.



5. Heritage Foundation opublikowała raport dotyczący globalnego ocieplenia, przygotowany przez grupę 650 naukowców. Dla porównania Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu przy ONZ (IPCC) opiera się na badaniach 52 naukowców.



6 .Ostatnio do tej grupy dołączyli fizycy z Physics and Society Forum, należącego do Amerykańskiego Stowarzyszenia Fizyków, które skupia ponad 50 tysięcy fizyków .