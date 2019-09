Sędzia Dudzicz miał pisać o Żydach: Parszywy, podły naród. Rzecznik KRS: Zdziwienie i niesmak

Sprawę opisuje "Gazeta Wyborcza". W 2015 r. jorry123 napisał na forum "Dziennika Gazety Prawnej": "Podły, parszywy naród, nic im się nie należy…”. Komentowany w ten sposób artykuł dotyczył roszczeń wobec tzw. "złotego pociągu", które zgłaszać miał Światowy Kongres Żydów. Mieszkanka Wrocławia złożyła w tej sprawie zawiadomienie. Jak wynika z artykułu "Wyborczej", śledczy ustalili, że za pseudonimem kryje się Jarosław Dudzicz, wówczas sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach. W związku z immunitetem Dudziczowi nie można było postawić zarzutu znieważenia z powodu przynależności etnicznej. Sprawa trafiła do Prokuratury Krajowej i jest wciąż badana. Pytany o sprawę przez dziennikarzy "GW" Dudzicz powiedział, że w tej chwili niczego takiego nie pamięta.

Jarosław Dudzicz miał zamieszczać antysemickie wpisy

W przeszłości z tego samego konta zamieszczane były także inne wpisy na forach "DGP" i "Rzeczpospolitej". "Żydowscy i niemieccy kłamcy przeciw Polsce i Polakom... to dopiero iście szatański tandem" - to komentarz pod tekstem pt. "Gross zarzuca Polsce nazistowskie zbrodnie na Żydach".

O byłej dyrektorce galerii sztuki Zachęta pisał: "ona mam nadzieję już nigdy nie zostanie zatrudniona przez polską instytucję publiczną... a jak się nie podoba, to niech wyjeżdża do Izraela". Natomiast o pogromie kieleckim: "to była prowokacja ubecka, a jak wiadomo w UB przeważali wtedy żydzi, więc ci żydzi wystąpili przeciwko innym żydom, aby mieć usprawiedliwienie dla dalszej wojny przeciwko żołnierzom niezłomnym".

Maciej Mitera: Zdziwienie i niesmak

Do sprawy odniósł w rozmowie z TVN 24 rzecznik KRS Maciej Mitera. - Te doniesienia medialne mogą budzić co najmniej zdziwienie i niesmak, żeby nie użyć jakichś, bym powiedział, mocniejszych słów. Oczywiście - powiedział. - Oczywiście to są słowa przypisywane sędziemu, na wszystkie kwestie dotyczące sądów i sędziów rada żywo reaguje. Posiedzenie rady zwołane jest na poniedziałek. Zapewniam, że w poniedziałek na pewno prezydium podejmie stosowne kroki. Ja zainicjuję taką dyskusję.

Mitera dodał, że - jeśli informacje o antysemickich wpisach Dudzicza się potwierdzą - poprosi zastępcę rzecznika "aby do czasu wyjaśnienia nie podejmował tych czynności, do których jest uprawniony".

Sprawę skomentował też Leszek Mazur, szef KRS. - Wpisy o charakterze antysemickim na forach internetowych, przypisywane przez "Gazetę Wyborczą" sędziemu Jarosławowi Dudziczowi, są niezgodne z zasadami etyki sędziowskiej. Te wpisy są bardzo niepokojące - powiedział cytowany przez TVN24. Jak dodał, sprawa zostanie prawdopodobnie skierowana do komisji etyki. Istnieje też możliwość odwołania Dudzicza z funkcji zastępcy rzecznika prasowego.