Szczecinek: 13-miesięczna dziewczynka w ciężkim stanie. Mogła zostać wykorzystana seksualnie

Jak podaje "Głos Koszaliński" 13-miesięczna dziewczynka ze Szczecinka została w tym tygodniu przewieziona do szpitala z obrażeniami wskazującymi na gwałt. Dziecko zostało pilnie przetransportowane do Szczecina, gdzie miało przejść operację.

Szczecinek: 13-miesięczna dziewczynka w ciężkim stanie

Dyrektor ds. medycznych szpitala w Szczecinku dr Marek Ogrodziński powiedział - W środę do naszej placówki trafiła 13-miesięczna dziewczynka z poważnym urazem krocza, co mogło wskazywać na czyn nierządny. Dziecko zostało przez nas zaopatrzone i pilnie przetransportowane do szpitala w Szczecinie.

Prokurator Rejonowy w Szczecinku Janusz Bugaj potwierdził, że otrzymano zgłoszenie ze szpitala dotyczące gwałtu dziecka i od środy prowadzone są czynności, mające ustalić okoliczności zdarzenia. Śledczy na razie nie informują o szczegółach prowadzonego dochodzenia ze względu na dobro pokrzywdzonej oraz jej rodziny.

Z nieoficjalnych informacji "Głosu Koszalińskiego" wynika, że do gwałtu na 13-miesięcznym dziecku miało dojść w środę lub wtorek w mieszkaniu opiekunki-sąsiadki, której rodzice powierzyli swoje dziecko. Kobieta miała na kilkanaście minut zostawić dziewczynkę pod opieką męża.

Jak podaje RMF FM sprawca został zatrzymany przez policję. Rodzice dziewczynki już zostali przesłuchani w tej sprawie.