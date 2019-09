Wrocław. Śmiertelny wypadek mężczyzny jadącego na hulajnodze. Uderzył w niego SUV

fctheduck 2 godziny temu Oceniono 37 razy 31

"mężczyzna wjechał na hulajnodze na przejście dla pieszych na czerwonym świetle" To chyba tytuł powinien brzmieć - gość na hulajnodze popełnił samobójstwo. A tak z innej bajki, to aż dziwne, że jest tak mało ofiar nowej hulajnogowej mody, bo nie spotkałem jeszcze nikogo, kto jechał na hulajnodze w kasku, za to można się na tym naprawdę nieźle rozpędzić. 40 km/h bez problemu, wiec jest to sporo szybsze niż rower.