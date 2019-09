Watykan. Żebraczki pokłóciły się na placu świętego Piotra. Podczas bójki wypadły im sztuczne garby

Jak podaje "Corriere della Sera" do sytuacji doszło w samym centrum Watykanu - na placu świętego Piotra. Po tym, jak turystka ofiarowała pieniądze jednej z kobiet, o jałmużnę zaczęły kłócić się dwie żebraczki. W pewnym momencie kłótnia przerodziła się w bójkę z użyciem lasek, którą nagrali i udostępnili na portalach społecznościowych zagraniczni turyści.

Dwie żebraczki tracą garby po bójce na placu świętego Piotra w Watykanie - "Cud, cud, cud! Cóż za siła!"

Kobiety biły się ze sobą tak zaciekle, że spod ich strojów wypadły pozwijane ubrania, mające udawać garby. Mimo tego kobiety nie przestały kontynuować bójki. "Cud, cud, cud! Garbate plecy "żebraków" przy pomocy kija odzyskują postawę i wigor! Cóż za siła!" - tak całe wydarzenie komentuje "Riprendiamoci Roma".

Włoskie media m.in. "Il Messanggero" zauważają, że fałszywi żebracy to jeden z większych problemów w Rzymie. Osoby te, udając słabe i schorowane liczą na dobroczynność licznych turystów odwiedzających co roku stolicę Włoch. Przez to trudno odróżnić osoby, które oszukują turystów od tych, które naprawdę potrzebują pomocy.

Sądząc po nagraniach udostępnionych w internecie bójka została stłumiona przez watykańskich oficerów bezpieczeństwa, którzy wyprosili dwie żebraczki z placu świętego Piotra.