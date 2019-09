Pogoda na dziś - piątek 13 września. Dziś w większości kraju pojawi się deszcz

Synoptycy zapowiadają na dziś opady deszczu w niemal całym kraju. Nie będzie padać jedynie w województwach świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Temperatura. Dziś maksymalnie tylko 18 stopni na Pomorzu

Dziś najniższa temperatura maksymalna, 18 stopni, zapowiadana jest w województwie pomorskim. Jeden stopień więcej pokażą termometry w Bydgoszczy i Toruniu. 20 stopni prognozowanych jest w województwie zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Najcieplejszy dzień zapowiadany jest w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Opolu i Wrocławiu, gdzie będzie około 23 stopni. W pozostałych regionach od 21 do 22 stopni. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni w kotlinach sudeckich i do 12 stopni nad morzem.

Pogoda na dziś - 13 września.

Opady. Dziś w prawie całym kraju zapowiadane są opady deszczu

W pierwszej połowie dnia przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane zwłaszcza w centrum i na północy kraju. Po południu meteorolodzy zapowiadają wzrost zachmurzenia do dużego oraz opady. Deszcz pojawi się dziś w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, wielkopolskim, lubuskim, opolskim i dolnośląskim. W pozostałych, południowych regionach ma być więcej słońca. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami dość silny zwłaszcza nad morzem.

