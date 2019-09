Zbigniew Ziobro zostaje. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości

Wniosek o odwołanie ministra Zbigniewa Ziobry został złożony przez klub PO-KO. To efekt afery w resorcie sprawiedliwości ujawnionej przez portal Onet.pl. W ministerstwie, na czele którego stoi Zbigniew Ziobro, miało dochodzić m.in. do przekroczenia uprawnień, szkalowania sędziów krytykujących reformę wymiaru sprawiedliwości oraz ujawniania ich danych osobowych. W działania te miał być zaangażowany m.in. wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, który w związku z oskarżeniami podał się do dymisji.

REKLAMA

- Największym zarzutem wobec ministra sprawiedliwości jest zbudowanie patologicznego systemu, również jeśli chodzi o prokuraturę To polityczna prokuratura, której nie powstydziłby się rząd PRL-u - argumentował w Sejmie złożenie wniosku poseł sprawozdawca Borys Budka z Platformy Obywatelskiej.