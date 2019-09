Gorzów Wielkopolski: 26-latek zastrzelił swoją rówieśniczkę. Trwa obława. Mężczyzna jest uzbrojony

mer-llink pół godziny temu Oceniono 13 razy 11

A gdyby tak w myśl rad p.p. Kukiza & Korwina (idiotycznych!) miała ta kobitka broń, to by się sama obroniłą.

Oczewista oczewistość.

A swoja drogą: dostęp do broni jest zabójczy.

Tu kobieta w gorzowskiej pralni.

Tam we Wrocławiu jakiś idiota strzela w kierunku placu zabaw. No, ale gdyby przedszkolaki na huśtawce miały dostęp do broni, to by mu się odgryzły ogniem zwrotnym - zgodnie z kretyńskimi marzeniami p.p. Kukiza, Korwina itepe!