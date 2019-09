Wyniki matur 2019. CKE podała pełne dane. Egzaminu dojrzałości nie zdało 12,5 procent uczniów

auruss pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Te 11% które nie zdało egzaminu z matematyki /przypominam: wystarczyło zdobyć 30% punktów/ to osoby, które w ogóle nie powinny chodzić do szkoły średniej - zmarnowany ich czas i społeczne pieniądze. Powinny one być wyeliminowane w trakcie nauki a nie przewlekane z klasy do klasy i dopuszczane do matury.