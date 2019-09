Pogoda. Były huragan Dorian zmierza w kierunku Polski. Prognozowany wiatr i deszcz

Huragan Dorian był huraganem piątej, a więc najwyższej kategorii w skali Saffira-Simpsona. 1 września uderzył on z Bahamy, powodując liczne straty i zabijając 43 osoby. W kolejnych dniach przemieszczał się wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych i Kanady, aby następnie, już jako były huragan, przenieść się w kierunku Islandii.

Były huragan Dorian przyniesie do Polski deszcz. Popada w Szczecinie, Koszalinie i Słupsku

Były huragan Dorian wpłynął znacząco na pogodę na północnym zachodzie Europy. Był przyczyną intensywnych opadów deszczu ze śniegiem oraz silnych porywów wiatru na Islandii, a następnie opadów deszczu w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Pozostałości po tym huraganie przemieszczają się obecnie na wschód - w stronę Morza Norweskiego, Danii i Norwegii.

Synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek prognozuje, że były huragan Dorian będzie miał wpływ także na pogodę w Polsce. Choć słabnie on z godziny na godzinę, w czwartek będzie przyczyną opadów deszczu, które spadną na północnym zachodzie kraju. Prognozuje się jednak, że będą to opady słabe, którym towarzyszyć będzie wiatr osiągający prędkość do 60 km/hm.