Gdańsk. Greenpeace po raz kolejny blokuje import węgla do Polski. Aktywiści wspięli się na dźwig

Goście z Greenpeace nie powinni używać metalowych przedmiotów. Bo stal jest wtapiana przy pomocy węgla. Żadnych drabin, statków, samochodów, ... itp.

I żadnego przypinania się gdziekolwiek stalowymi łańcuchami, jeśli już to sznurkiem do snopowiązałek (ale nie tym z polipropylenu!).



Podobnie z budowlami wykonanymi z użyciem cementu, stali czy ocieplanymi wełną mineralną. Dla ekoterrorystów tylko lepianki z gliny kryte trzciną.



Jak już ekoterroryści chcą tak bardzo protestować, to niech zaprotestują przeciw kosztownemu i energochłonnemu wydobywaniu polskiego węgla słabej jakości (do którego wszyscy się dokładamy), zamiast blokować tani i doskonały węgiel kamienny z kopalń odkrywkowych w innych krajach. Ale nie! Spółek węglowych nie ruszą, importerów węgla sprowadzanego koleją nie ruszą. Mozambik im przeszkadza.



Już dawno przestałem wierzyć w dobre intencje gości z Greenpeace. Zaprawiane ziarna w glebie im przeszkadzają, a opryski starszymi środkami ochrony roślin na wszystko, co się rusza już nie. Gdzie sens? Gdzie logika? I gdzie wiedza, bo już wszyscy naokoło trąbią od ponad roku o przekręcie z opinią o nikotynoidach, a ci dalej swoje dyrdymały lansują.

Kto im płaci?