Pogoda na dziś - czwartek 12 września. Synoptycy zapowiadają dziś deszcz na zachodzie kraju

Synoptycy prognozują na dziś większe zachmurzenie zwłaszcza na północy i zachodzie kraju. W tych regionach możliwe będą także lokalne opady deszczu.

Temperatura. Dziś maksymalnie od 20 do 24 stopni

Dziś najniższa temperatura zapowiadana jest w województwie pomorskim, gdzie będzie maksymalnie 20 stopni. Jeden stopień więcej prognozowany jest w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Najcieplejszy dzień, z temperaturą do 24 stopni, czeka mieszkańców Lublina, Białegostoku, Rzeszowa i Krakowa. 23 stopnie pokażą termometry w województwach śląskim, opolskim, świętokrzyskim i mazowieckim. W pozostałych regionach prognozowanych jest około 22 stopni. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni na Podhalu i do około 15 stopni na wybrzeżu.

Pogoda na dziś - 12 września.

Opady. Na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu

Dziś meteorolodzy zapowiadają umiarkowane i duże zachmurzenie w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i łódzkim. Na wschodzie kraju przewidywane są większe rozpogodzenia. Deszcz może pojawić się zwłaszcza w województwach lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim. W pozostałych regionach nie przewidywane są żadne opady. W ciągu dnia przeważać będzie wiatr słaby, jedynie nad morzem okresowo porywisty.

