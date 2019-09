Synoptycy ostrzegają przed silnym sztormem na Bałtyku. Wiatr powieje do 10 stopni w skali Beauforta

"Synoptycy z Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW-PIB ostrzegają przed silnym sztormem na Bałtyku oraz w całej polskiej strefie brzegowej" - brzmi komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowany na Twitterze. Zgodnie z zapowiedzią meteorologów siła wiatru może sięgać od 7 do 10 stopni w skali Beauforta, a porywy wiatru mają dochodzić do 10 stopni w skali Beauforta.

Jednocześnie IMGW wydało ostrzeżenia 1. stopnia dla mieszkańców północnych powiatów województwa pomorskiego związanych z silnym wiatrem i intensywnymi opadami oraz dla województwa zachodniopomorskiego z powodu silnego wiatru. W większości przypadków obowiązują one do wtorkowego wieczoru do godziny 20.00.

Ostrzeżenia ze względu na silny wiatr i intensywne opady deszczu wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Dorian zmierza w kierunku Europy. Wpłynie na pogodę w Polsce

Wtorkowe opady i burze to jednak nie koniec kapryśnej pogody nad Morzem Bałtyckim. Posttropikalny cyklon Dorian zmierza przez Atlantyk w kierunku Europy. W ciągu 24 godzin wpłynie na pogodę w Irlandii i Wielkiej Brytanii, przynosząc im silny wiatr i opady. Potem powędruje w kierunku Danii i Norwegii.

Jak informuje Arleta Unton-Pyziołek w TVN Meteo "w czwartek eks-Dorian 'muśnie' Polskę". Jego skutki odczują zachodnie i północne regiony Polski. Cyklon spowoduje opady oraz silny wiatr - w porywach do 50-60 km/h.