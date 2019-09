Łosice. Urodziła dziecko i zostawiła je w koszu na bieliznę. Grozi jej do 5 lat więzienia

jokanda102 godzinę temu Oceniono 4 razy 0

Szkoda, ze rodzina wczesniej sie nie zorientowala, ze dziewczyna byla w ciazy. I szkoda, ze atmosfera w domu najwyrazniej nie sprzyjala rozmowom nt majacego sie urodzic dziecka.

Skoro noworodkowi trzeba bylo przywracac funcke zyciowe, to byc moze znaczy, ze doszlo do zatrzymania krazenia. Czy mozg tego dziecka nie zostal uszkodzony? Byc moze dziewczyna zafundowala swojemu dziecku kalectwo na cale zycie... Glupota nie boli... A mogla urodzic w szpitalu i zrzec sie praw do dziecka, skoro dostep do srodkow antykoncepcyjnych lub wiedzy o seksualnosci czlowieka (podpowiem: internet) byl ponad jej sily, oraz ponad sily jej rodzicow...