Samochód wjechał w grupę ludzi, zginęła jedna osoba. Droga Biała Podlaska - Terespol zablokowana

iremus pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Znowu "miszcz" kierownicy kierujący 3,5 tonowym pojazdem, któremu pewnie się wydawało, że jest na torze gokartowym. Takich na polskich drogach są setki tysięcy i mało który ma świadomość co to jest siła bezwładności. Jak "podłączy" się do zderzaka osobówki to potrafi kilkadziesiąt kilometrów się trzymać a w międzyczasie prowadzić telekonferencje, pisać smsy i robić wiele innych rzeczy.