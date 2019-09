Naklejka "Katoliku, wyrzuć to! Fundacja niekatolicka" na liście od UNICEF-u. "W jakim kraju my żyjemy?"

Na listach fundacji UNICEF wysyłanych do darczyńców ktoś dokleja naklejki z podpisem nawołującym do bojkotu fundacji o treści: "Katoliku wyrzuć to! Fundacja niekatolicka". Sprawa została opisana w mediach społecznościowych.

Wlepki "Katoliku, wyrzuć to!" na listach UNICEF-u. Poczta Polska komentuje sprawę

"W jakim kraju my żyjemy...? Dziś znalazłam w skrzynce korespondencję z UNICEF z wlepką: 'Katoliku, wyrzuć to! Fundacja niekatolicka' - napisała na Facebooku pani Ola. Na zamieszczonym przez nią zdjęciu widać białą wlepkę z nadrukowanym napisem, która została naklejona na białą kopertę UNICEF-u. Kobieta poinformowała o sprawie UNICEF, Pocztę Polską a także firmę Speedmail, której nazwa widnieje na kopercie.

Jak się okazuje, nie była jedyną osobą, która otrzymała list z tego typu wlepką. Identyczną przesyłkę dostał także pan Bartłomiej, który również opisał sprawę w mediach społecznościowych.

"Przykra sprawa, przesyłka z Unicef, które wspieramy od lat, tym razem opatrzona naklejka na kopercie: „Katoliku wyrzuć to! Fundacja niekatolicka”. Faktycznie, wspieranie głodnych dzieci zapewne jest czymś niegodnym fundamentalizmu katolickiego... pytanie gdzie i kto dokleja takie obrzydliwości?!? I dlaczego wyciera sobie twarz katolicyzmem?" - napisał.

Pod postami pojawiły się domysły, że być może naklejki przykleja na listach jakiś pracownik Poczty Polskiej. Z informacji przekazanych redakcji Gazeta.pl wynika jednak, że na korespondencji wysłanej przez fundację do pana Bartłomieja również znajdowała się nazwa prywatnej firmy Speedmail, co może sugerować, że to ta firma - a nie Poczta Polska - jest odpowiedzialna za dystrybucję.

Rzecznik prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek na prośbę Gazeta.pl odniosła się do sprawy i poinformowała, że nadaniem ww. przesyłek nie zajmuje się Poczta Polska.

Otrzymujemy sygnały o tych przesyłkach z różnych źródeł. Na podstawie zdjęć, które posiadamy, stwierdziliśmy że przesyłki mają oznaczenia opłat wskazujących, że nadaniem i dystrybucją zajmuje się jedna z firm dla nas konkurencyjnych. Oznacza to, że przesyłki nie pochodzą z sieci Poczty Polskiej

- czytamy w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji.

Poprosiliśmy firmę Speedmail o komentarz w tej sprawie i o informację, czy wlepki z napisem "Katoliku, wyrzuć to!" może naklejać któryś z pracowników firmy. Czekamy na odpowiedź - poinformowano nas, że otrzymamy ją wkrótce.

W 2015 roku na liście od UPC zaadresowanym do stowarzyszenia na rzecz osób LGBT Lambda Warszawa znalazł się dopisek "Dewianci". Z informacji na kopercie wynikało, że również był dostarczony przez firmę Speedmail. Wówczas - po nagłośnieniu sprawy przez Lambdę - prezes firmy w wiadomości przesłanej do członków stowarzyszenia obiecał szybkie wyjaśnienie sytuacji i zapewnił, że Speedmail "nie akceptuje żadnej formy ksenofobii, dyskryminacji czy nietolerancji".