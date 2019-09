Arkadiusz Cichocki pisał ze szpitala do Emi. "Prokuratura chce wszystkiego, co masz na mnie"

goldberg godzinę temu Oceniono 34 razy 26

To już nawet nie jest państwo z mchu i paproci, to zwyczajnie państwo z gówna. Spełnienie najskrytszych snów Putina. To co robią z tą krainą to nawet nie jest burdel - w burdelu w końcu obowiązują jakieś zasady.