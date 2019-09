75-latek z cukrzycą spędził dobę na SOR-ze w Koszalinie. Szpital: To było niezbędne

marc.pl pół godziny temu Oceniono 10 razy 8

Wczoraj 9/IX byłem w przychodni zarejestrować się do lekarza rodzinnego aby uzyskać skierowanie do okulisty, pani w rejestracji podała wolny termin na 25 października, gdy zapytałem jak długo po otrzymaniu skierowania będę czekał na wizytę u okulisty który przyjmuje w tej samej przychodni padła odpowiedź - kilka miesięcy. U mnie to tylko okulista ale aż trwoga bierze gdy pojawi się poważniejsza dolegliwość zagrażająca życiu i pojawią się takie terminy. Nie wierzcie w to co mówią w TVP - następuje upadek polskiej służby zdrowia.