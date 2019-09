Jarosław Kaczyński po wyborach przejdzie dwie operacje. "Muszę niestety to przeprowadzić"

Jarosław Kaczyński po jesiennych wyborach parlamentarnych przejdzie dwie operacje. Jak ujawnił w rozmowie z "Super Expressem", oba zabiegi będą dotyczyły problemów z kolanami, z którymi mierzy się już od dłuższego czasu. - Muszę niestety to przeprowadzić. Po najbliższych wyborach przejdę operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego w jednej nodze. Później mniej więcej rok przerwy i kolejna operacja, tym razem druga noga - powiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński przejdzie po wyborach dwie operacje

Jak dodał Kaczyński, operacja wszczepienia endoprotezy była już przez niego kilkukrotnie przekładana ze względu na wybory do Parlamentu Europejskiego. Teraz uczestniczy w przedwyborczej kampanii PiS, biorąc udział w partyjnych piknikach i osobiście przemawiając na konwencjach programowych, ale na jesieni ma mieć czas na regenerację po zabiegu.

W szpitalu poleżę z 7-10 dni i później czekają mnie dwie kule, co jest dość męczące, już to przechodziłem. Nie da się wtedy normalnie funkcjonować

- powiedział w rozmowie z tabloidem. Podkreślił jednak, że gdy ponad rok temu był w szpitalu, szybko zrehabilitował nogę na tyle, że mógł porzucić kule. - Taką mam szczęśliwie konstrukcję fizyczną. Nogi mam może nie za długie, ale mocne - stwierdził Kaczyński.

Przypomnijmy, że latem ubiegłego roku Kaczyński trafił do szpitala. Przebywał w Wojskowym Instytucie Medycznym, gdzie - jak informowano - był leczony na chorobę zwyrodnieniową stawów. Stan zdrowia PiS komentował wówczas m.in. minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego był taki, że nieprzyjęcie go do szpitala zagrażałoby jego życiu - podkreślił w wywiadzie dla RMF FM. Sam Kaczyński w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" mówił z kolei: - Jak wszyscy wiedzą, mam problem z nogą, z kolanem i to jedyne moje schorzenie. Miałem ostre zakażenie kolana, niebezpieczną bakterią, stąd błyskawiczne przyjęcie do szpitala.