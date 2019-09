Sanepid zbadał wodę w Zatoce Gdańskiej po awarii ścieków. Problem na kilkunastu kilometrach plaży

mojamagna 6 minut temu Oceniono 1 raz 1

To jakaś wroga propaganda. Przecież każdy wie, że wyciek był" kontrolowany". Ozonowana woda miała wręcz właściwości lecznicze. W miejscu zrzutu w Wiśle zaczęły zbierać się małże i skorupiaki, na nabrzeżu zakwitły fiołki i inne kwiaty a dzika zwierzyna z wielu kilometrów ciągnęła tam do wodopoju. Nawet przedsiębiorcy, pomimo okrutnej groźby wzrostu płacy minimalnej, rozważali inwestowanie w obiekty rekreacyjne i sanatoryjne w okolicy. Zaawansowane były plany budowy w strefie relaksu tężni zasilanej Trzaskowianką. Sytuacja była tak sielankowa, że tęczowy Rafał relaksował się na wystawie buldogów. I nagle ktoś postanowił to wszystko zniszczyć, zaburzyć równowagę, wybudować wstrętny most i odpalić 10, brrrr, dieslowskich pomp. Czemu, czyżby z czystej zawiści?