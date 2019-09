Toruń. Post o chlebie i wodzie w intencji wyborów parlamentarnych. Ponad 3 tys. chętnych

Jesienne wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Na niespełna miesiąc przed pójściem do urn wyborczych, sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu zadbało o to, by Polacy wybrali właściwie: ogłosiło post o chlebie i wodzie.

