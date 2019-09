Ambasada Izraela zabiera głos ws. pobitych studentów: "konflikt bliskowschodni". Szef MSZ potwierdza

enedue3 godzinę temu Oceniono 16 razy 8

Odezwał się pan Magierowski, pełen oburzenia, ciekawe czy był też tak oburzony kiedy celebryta israelski wytrzaskał go po buzi??? Jak dochodził swoich spraw jako dyplomata? w prasie naszej było cicho, nie wiadomo czy go przeprosił?.



Pewien polski celebryta był wściekły, że w spektaklu ludowym, wielkopostnym na południu Polski, obito kukłę Judasza. Robił większy rwetes niż wtedy kiedy Magierowski zaliczył kilka fang od israelity :)).



Tutaj po twarzy dostali studenci, pewnie ostro wstawieni po gorzale, a tam dyplomata dostał łomot i cisza! Ciaputowicz nawet noty nie wystawił. Co to się dzieje?? Israel dał przykład jak należy reagować.