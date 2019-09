Oświęcim: pyton tygrysi znaleziony w sypialni. Tydzień wcześniej uciekł sąsiadom

tbernard godzinę temu Oceniono 8 razy 6

Co to znaczy zostanie wydany właścicielom?

Nieodpowiedzialni właściciele powinni pokryć koszty akcji, spore odszkodowanie za terror jaki przeżył sąsiad. Ponadto powinno się rozważyć przetransportowanie zwierzęcia do jego naturalnego środowiska.