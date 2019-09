Gdzie jest burza? Niż Hans wkracza do kraju. Intensywny deszcz, możliwe trąby powietrzne

motyw4 pół godziny temu Oceniono 12 razy 2

Jakie to szczęście, że mieszkamy we wspaniałym, opływającym w dobrobyt kraju i żadne kataklizmy nam nie grożą, gdyż czuwa nad nami Król Polski Jezus Chrystus razem z Jego Matką Przenajświętszą Panienką Maryją Zawsze Dziewicą a także Największy z Papieży Polaków Święty Jan Paweł Drugi Wielki. O bezpieczeństwo, cudowne życie i dobrobyt wszystkich mieszkańców Wielkiej Polski Katolickiej - bez względu na kolor skóry, wyznanie czy poglądy polityczne dba też Jego Wysokość Prezes Polski Jarosław Kaczyński Wielki, Którego Brat Zginął w Zamachu Smoleńskim a także jego lewa ręka Prezydent Polski Andrzej Duda - Niech Będzie Błogosławione Łono, Które Go Wydało i Piersi, Które Ssał!!!