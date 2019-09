Pogoda na dziś - wtorek 10 września. Duże zachmurzenie, a lokalnie także deszcz

szabepio 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Kiedy jadę przez Polskę to zauwazyłem że Polacy na podworkach zgromadzili juz sporo tzw opału tzn stare drzwi łazienkowe, meble, drewniane ramy okienne pomalowane emalią. Są tego całe sterty.

Nikt sie przed tym nie schowa. Kazdy to będzie wdychał. Bedzie to palone nocami.

Rak dla dzieci gwarantowany. A pis sprowadził do Polski najwiecej śmieci w całej Europie. W tym ok 20% to wlaśnie stare lakierowane meble i okna na opał.