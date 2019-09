Moczydło. Tragiczny wypadek na DK 7. Małżeństwo zginęło tuż przed wjazdem do swojego domu

chlopzlasu 2 godziny temu Oceniono 37 razy 29

Kierowca Audi jechał szybko, ale bezpiecznie... to jest jakiś głęboki problem mentalny w tym kraju. Popatrzcie sobie na jakiś odcinek Stop

Cham albo Polskie Drogi na YT. Niby pokazane są błędy, złe manewry. Ale ponad połowy tych wypadków można uniknąć, jadąc wolniej i mając czas na reakcję. Skąd ten pęd za wszelką cenę? Co mi z tego, czyja była racja jeśli przez to jest wypadek?